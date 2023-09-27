В Петербурге прохожая спасла девушек от вооруженных ножами мигрантов

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 26 0

Мигранты угрожали ножом девушкам возле парка Сахарова в Санкт-Петербурге

В Петербурге прохожая спасла девушек от вооруженных ножами мигрантов

Фото: www.globallookpress.com / Gottfried Czepluch via www.imago; 5-tv.ru

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Одного из них уже задержали, второго ищут.

Вооруженные ножами мигранты напали на двух девушек в Санкт-Петербурге средь бела дня. Об этом рассказывает Telegram-канал Mash. Уточняется, что инцидент произошел 25 сентября, недалеко от парка имени академика Сахарова.

Как сообщается, девушки шли по улице в тот момент, когда сзади на них набросились двое мужчин. Одну из них злоумышленник схватил за кофту и начал что-то кричать в лицо. Высвободившись, она схватила камень, однако в тот момент в руке нападавшего появился нож.

Девушкам помогла прохожая, которая стала свидетельнице инцидента. Она оттеснила мужчин и потребовала оставить в покое. Более того, женщина не побоялась схватить одного из напавших за ту руку, в которой он держал нож. Вероятно, растерявшись, они сбежали. Правда, совсем скрыться не удалось: один из мигрантов задержан, а второго полиция пока ищет. Кстати, первый оказался нелегалом и уже привлекался за нарушение правил въезда и нахождения на территории нашей страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве задержали мужчину, из «ГАЗели» которого на ходу выпала женщина.

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