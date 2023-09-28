«Мы здоровы и счастливы»: Джинни из «Гарри Поттера» впервые стала мамой

Актриса родила первенца в 32 года. Кто стал отцом?

Британская актриса Бонни Райт родила первенца. Радостным событием звезда «Гарри Поттера» поделались в своем личном блоге.

19 сентября актриса родила сына, которому родители дали имя Элио Ошуен Райт Лококо. По словам Бонни, роды проходили дома под контролем врачей. Рядом также находился муж актрисы Эндрю.

«Мы все здоровы и счастливы. Мы с Эндрю так влюблены в наше солнце! Спасибо Эндрю, который был моей опорой на протяжении всего пути. У Элио самый нежный и любящий папа», — написала Райт под фотографией новорожденного сына.

Актриса также поблагодарила специалистов, которые ознакомили ее с обучающими курсами еще на первых неделях беременности.

Бонни Райт и Эндрю Лококо поженились в марте 2022 года. Через год супруги сообщили, что ждут первенца. Примечательно, что экранный муж Бонни Райт — Дэниэл Рэдклифф — недавно стал отцом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Дэниел Рэдклифф высказался об участии в сериале «Гарри Поттер».