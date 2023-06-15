«Будет странно»: Дэниел Рэдклифф высказался об участии в сериале «Гарри Поттер»

HBO анонсировала перезапуск франшизы в виде сериала. Что известно об актерском составе?

Британский актер Дэниел Рэдклифф не вернется к роли Гарри Поттера в новом одноименном сериале от НВО. Премьера ориентировочно намечена на 2025 год, при этом об актерском составе ничего не сообщалось с момента анонса проекта.

Звезда развеял догадки и разрушил надежды многих поклонников саги. В интервью Deadline он заявил, что не вернется к роли волшебника даже в качестве камео.

«Не думаю, что я появлюсь в камео. Мне кажется, они хотят начать с чистого листа, поэтому будет странно, если я просто возьму и появлюсь там», — сказал артист.

Дэниел Рэдклифф. Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

Он отметил, что всегда представлял себе Гарри Поттера как Шерлока Холмса, которого играют разные актеры. Известно, что новый сериал будет состоять из семи сезонов — каждый из них снимут по книгам Джоан Роулинг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рэдклифф впервые стал отцом — наследника ему подарила актриса Эрин Дарк.