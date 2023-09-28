Он это делает каждое утро: как Иосиф Пригожин поддерживает себя в форме

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 4 0

Продюсер Пригожин показал видео из спортзала

Он это делает каждое утро: как Иосиф Пригожин поддерживает себя в форме

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Продюсер является сторонником здорового образа жизни.

Продюсер Иосиф Пригожин показал поклонникам, как поддерживает себя в форме. Звезда сообщил, что каждое утро начинает с похода в фитнес-клуб.

«Хожу в фитнес, чтобы привести себя в порядок, поддерживать форму, а потом на съемочную площадку», — подписал видео он.

Сейчас продюсеру 54 года — он давно пропагандирует активный образ в жизни в сети. Пригожин уверен, что для поддержания хорошей физической формы необходимо больше гулять пешком и регулярно делать различные физические упражнения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких проектах теперь будет сниматься Иосиф Пригожин. После резонансного увольнения из шоу «Звезды сошлись» он заявил, что в настоящее время занят более важными проектами, на работу с которыми требуется уделять множество времени. В скором времени продюсер появится в новом сезоне известного телешоу. Ведущими программы станут несколько знаменитых комиков.

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