Звезды не сошлись: в каких проектах теперь будет сниматься Иосиф Пригожин

Вместе с ним участие примет его супруга — народная артистка РФ Валерия.

После резонансного увольнения из шоу «Звезды сошлись» продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в настоящее время занят более важными проектами, на работу с которыми требуется уделять много времени. Об одном из них сообщает издание utro.ru.

В скором времени продюсер появится в новом сезоне известного телешоу вместе со своей супругой певицей Валерией. Ведущими программы станут Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. Кроме того, на площадке окажутся и другие гости — от звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Сергея Бурунова до скандально известного пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Ранее 5-tv.ru о том, что Пригожин раскрыл причину ухода из популярного телешоу. Музыкальный продюсер объявил о своем уходе из передачи на одном из федеральных телеканалов. Об этом сообщили в пресс-службе федерального телеканала. Пригожин признался, что участие в передаче для него было экспериментом, например, в ходе этого он впервые попробовал себя в роли ведущего.