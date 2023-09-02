Звезды не сошлись: в каких проектах теперь будет сниматься Иосиф Пригожин

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 235 0

Утро.ру рассказало, что ждет Иосифа Пригожина после резонансного увольнения

Звезды не сошлись: в каких проектах теперь будет сниматься Иосиф Пригожин

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Вместе с ним участие примет его супруга — народная артистка РФ Валерия.

После резонансного увольнения из шоу «Звезды сошлись» продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в настоящее время занят более важными проектами, на работу с которыми требуется уделять много времени. Об одном из них сообщает издание utro.ru.

В скором времени продюсер появится в новом сезоне известного телешоу вместе со своей супругой певицей Валерией. Ведущими программы станут Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. Кроме того, на площадке окажутся и другие гости — от звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Сергея Бурунова до скандально известного пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Ранее 5-tv.ru о том, что Пригожин раскрыл причину ухода из популярного телешоу. Музыкальный продюсер объявил о своем уходе из передачи на одном из федеральных телеканалов. Об этом сообщили в пресс-службе федерального телеканала. Пригожин признался, что участие в передаче для него было экспериментом, например, в ходе этого он впервые попробовал себя в роли ведущего.

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