«Хруст на весь Выборг»: Кристине Асмус может потребоваться операция после перелома ноги

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Полина Долгова
Полина Долгова 23 0

Кристине Асмус может потребоваться операция после перелома ноги

«Хруст на весь Выборг»: Кристине Асмус может потребоваться операция после перелома ноги

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Актриса получила серьезную травму во время съемок одного проекта. Что теперь ждет звезду?

Актриса Кристина Асмус сообщила, что получила сложный перелом ноги. Эмоциональное сообщение, наполненное досадой и горечью, звезда оставила в соцсетях.

Инцидент произошел со звездой во время участия в киносъемках в Выборге. Актриса играла сцену из фильма, в ходе которой должна была высоко подпрыгнуть. Это действие и оказалось роковым, сообщает издание utro.ru.

Кристина Асмус сломала ногуКристина Асмус сломала ногу. Instagram* / asmuskristina

Дело в том, что звезда прыгнула и неудачно приземлилась на уже подвернутую ногу. Как итог, вес артистки обрушился на конечность.

Но несмотря на боль, Асмус доиграла сцену. И только затем уехала в больницу, где узнала, что у нее серьезный перелом ноги со смещением и, скорее всего, потребуется операция.

«Высокий прыжок, приземление на подвернутую ногу всем весом, еще и с сильной инерцией. Хруст был на весь Выборг. <…> А дальше все как в тумане — большая синяя стопа, рентген, гипс и слова от нескольких независимых врачей, что без операции никак… » — написала она.

Поклонники волнуются насчет происходящего. Впрочем, актриса уверяет, что даже с гипсом может на все 100% отрабатывать в спектаклях. К слову, артистка много играет не только в кино, но и театре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Асмус оказалась в инфекционной больнице. Лишь недавно актриса нашла в себе силы рассказать, что с ней произошло.

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