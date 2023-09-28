«Хруст на весь Выборг»: Кристине Асмус может потребоваться операция после перелома ноги

Актриса получила серьезную травму во время съемок одного проекта. Что теперь ждет звезду?

Актриса Кристина Асмус сообщила, что получила сложный перелом ноги. Эмоциональное сообщение, наполненное досадой и горечью, звезда оставила в соцсетях.

Инцидент произошел со звездой во время участия в киносъемках в Выборге. Актриса играла сцену из фильма, в ходе которой должна была высоко подпрыгнуть. Это действие и оказалось роковым, сообщает издание utro.ru.

Кристина Асмус сломала ногу. Instagram* / asmuskristina

Дело в том, что звезда прыгнула и неудачно приземлилась на уже подвернутую ногу. Как итог, вес артистки обрушился на конечность.

Но несмотря на боль, Асмус доиграла сцену. И только затем уехала в больницу, где узнала, что у нее серьезный перелом ноги со смещением и, скорее всего, потребуется операция.

«Высокий прыжок, приземление на подвернутую ногу всем весом, еще и с сильной инерцией. Хруст был на весь Выборг. <…> А дальше все как в тумане — большая синяя стопа, рентген, гипс и слова от нескольких независимых врачей, что без операции никак… » — написала она.

Поклонники волнуются насчет происходящего. Впрочем, актриса уверяет, что даже с гипсом может на все 100% отрабатывать в спектаклях. К слову, артистка много играет не только в кино, но и театре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Асмус оказалась в инфекционной больнице. Лишь недавно актриса нашла в себе силы рассказать, что с ней произошло.

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