Большинство украинцев стали жить беднее с начала текущего года

Финансовое положение 60% украинцев ухудшилось с начала текущего года. Такие данные приводит украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на результаты соцопроса.

У 35% опрошенных личное экономическое состояние не изменилось за последние полгода. Улучшение своего финансового состояния почувствовали только 5% респондентов.

А что насчет экономики Украины в целом

73% опрошенных считают, что ситуация с экономикой на Украине ухудшилась, 13% говорят об отсутствии изменений. И только 9% считают, что экономика в стране стала лучше.

Кроме того, украинцы пессимистично настроены относительно экономического будущего страны. 32% опрошенных считают, ситуация станет еще хуже. 26% думают, что все останется на таком же уровне. И только 29% респондентов надеются на улучшения.

В это же время в России, как писал ранее 5-tv.ru, с 1 октября некоторым госслужащим и работникам бюджетной сферы поднимут заработную плату. Кого это коснется — читайте в нашем материале.