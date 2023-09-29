Самый полезный завтрак: четыре продукта, которые обязаны быть на столе утром

Только при правильном соотношении завтрак принесет организму пользу.

Завтрак — самый важный прием пищи за день. Но каким он должен быть, чтобы получить необходимый прилив энергии и не навредить своему пищеварению после пробуждения? На этот вопрос в беседе с «Радио 1» ответила врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова.

По ее словам, утренние блюда в обязательном порядке должны включать в себя все основные компоненты — белки, жиры, углеводы и клетчатку. Подобрать завтрак по своим предпочтениям будет совсем не трудно, если придерживаться этого правила.

Углеводы

На завтрак лучше отдать предпочтение именно сложным углеводам, которые медленнее усваиваются и надолго дарят чувство насыщения. Это, в частности, цельные крупы по всех их проявлениях: гречка, рис, пшено и так далее.

Каша или сырники с добавлением рисовой муки с утра подарят вам энергию и витамины группы В, а также множество других полезных элементов.

Белок

От этого компонента напрямую зависит наша сытость. Белок поддерживает организм с точки зрения аминокислотного состава и дает пластический материал для белковых функций.

Идеальным и самым простым вариантом будет блюдо из яиц. Приготовьте омлет, яичницу или яйцо Бенедикт. Также отлично подойдет творог. Добавьте к такому завтраку продукты с содержанием других важных компонентов — и вуаля!

Жиры

Правильные и необходимые организму жиры содержатся в растительных маслах. Не бойтесь добавить к завтраку немного сливочного масла.

Также подходящим вариантом будет красная рыба и авокадо — с ними можно приготовить бутерброды, сэндвичи или добавить к омлету.

Клетчатка

Половина вашего блюда должна состоять именно из клетчатки. Получить ее проще простого — ешьте больше овощей и зелени. За счет своей небольшой калорийности эти продукты не добавят вам лишних килограммов, зато подарят чувство насыщения.

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