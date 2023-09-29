Всегда поливайте огород этим дешевым средством: овощей будет некуда девать

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Алина Крылова
Алина Крылова 25 0

Янтарная кислота способствует росту фруктов и овощей

Всегда поливайте огород этим дешевым средством: овощей будет некуда девать

Фото: www.globallookpress.com / Michael Bahlo

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Терять последние силы на грядках больше не придется. Какие вещества советуют использовать опытные дачники, чтобы плодов и ягод было больше?

Нередко дачники идут на любые ухищрения, чтобы получить пышный урожай. Каждый второй огородник мечтает, чтобы ветки деревьев и кусты ломились от плодов.

Однако только самые матерые «специалисты» знают, какое дешевое средство покупать в магазине, чтобы собранного урожая хватило и на следующий год. Отличной заменой дорогим химикатам может стать янтарная кислота.

Копеечный аптечный продукт считается одним из самых бюджетных средств для получения хорошего урожая овощных культур. Янтарная кислота известна своими стимулирующими свойствами: она помогает корням лучше усваивать питание, вбирая в себя полезные микроэлементы, пишет портал «Белновости».

Еще одним плюсом янтарной кислоты считается ее «происхождение». В отличие от ядреной «химии», этот раствор имеет природную основу, а, значит, не несет вреда.

Садоводы подчеркивают: сама по себе янтарная кислота не является удобрением, а потому не может дать рассаде необходимые питательные вещества. Ее ценность в том, что она способна помочь корням растений накопить и усвоить питание в несколько раз лучше.

Ее свойства позволяют почве накапливать, а впоследствии «отдавать» кустам и деревьям нужные микроэлементы. Чтобы это дало нужный результат, один грамм порошка разводят в литре воды — предварительно землю обильно поливают.

Ранее 5-tv.ru писал, как соорудить систему капельного полива своими руками.

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