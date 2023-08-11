Лето — время дач и огородов. Чтобы собрать хороший урожай, нужно как следует поработать. Больше всего времени и сил отнимает полив растений. Чтобы не ходить часами с лейкой или шлангом по участку, в продаже есть специальные поливочные системы. Правда, позволить их себе может далеко не каждый. Минимальная стоимость такой установки несколько десятков тысяч рублей.

Но бывалые огородников уверяют — покупать дорогую технику необязательно. Смастерить поливочную систему реально своими руками. О том, как это сделать, узнала «Самая полезная программа».

Как смастерить капельную систему полива из пластиковых бутылок

Игорь Гладников из подмосковного Пушкино смастерил поливочную систему из самых доступных материалов. Для этого ему всего-то понадобились обычные пятилитровые баклажки из пластика и палочки для чистки ушей. Для начала умелец срезал верхушки у бутылок, а палочки для чистки ушей разрезал пополам. Их Игорь вставил в небольшие отверстия, которые просверлил в нижней части тары.

«С ушной палочки сразу закапала вода. Чтобы вода не так интенсивно капала, ушную палочку нужно подтянуть вовнутрь. Таким образом, капать будет меньше», — делится опытом умелец.

Осталось только расставить баклашки по своим местам — по емкости к каждому растению. При этом тару необходимо развернуть отверстием к стеблю рассады.

«Чем удобна эта самоделка — когда в емкостях вода заканчивается, пополнить их снова водой не составляет никакого труда», — описывает достоинства изобретения огородник.

Кстати, есть и другой способ сделать систему полива из пластиковых бутылок — кроме тары, понадобится только солома.

Для начала требуется выкопать яму глубиной в 25 сантиметров и выровнять дно. В нижней части бутылки, с двух противоположных сторон, необходимо сделать два небольших отверстия диаметром в 1,5 миллиметра. Затем — каждую емкость установить в лунку так, чтобы отверстия были повернуты к стеблям растений.

В завершение дырочки нужно прикрыть соломой, засыпать ямку и уплотнить грунт сверху. Осталось только налить в бутылки воду и закрыть крышками. Готово.

Как смастерить автоматическую систему полива из ПВХ-трубы для дачи

А вот Артем Барановский из белорусского Могилева решил подойти к вопросу полива огорода технологично. Он придумал автоматическую систему подачи воды. А управлять ей можно с помощью мобильного телефона.

Первым делом, по словам мастера, нужно установить емкость с водой на возвышенности — так удастся получить необходимое давление. Для этого Артем залил бетоном четыре столба и сварил рамку для тары с водой из металлического уголка размером 65 на 65 миллиметров.

Главный помощник на даче: какой шланг выбрать для полива растений на участке

После этого дачник протянул к емкости два шланга — один для подачи воды, а второй для проводов. Осталось проложить трубы непосредственно на грядках.

«По итогу выглядит это так: по центру грядки лежит полипропиленовая труба диаметром в 20 миллиметров с отверстиями, в которые я вставил короткие куски шланга с распылителями на концах, под ствол каждого растения. Я их отрегулировал таким образом, чтобы из каждого вытекала небольшая одинаковая струя — как в начале, так и в конце», — объясняет мастер.

Но самое главное в этой системе — возможность включать и выключать воду удаленно. Для этого, по словам Артема, необходимо только два элемента — электроклапан и GSM-реле. Купить эти детали можно на китайском маркетплейсе. Стоит дешево и подключить несложно. Для связи подойдет обычная симкарта, которую нужно просто вставить в реле.

«Отправляю смс-сообщения на номер сим-карты, которая установлена в устройстве с командой включить первое реле. Жду несколько секунд, пока sms дойдет. В итоге кран открывается — с устройства пришло SMS, что первая реле включена», — описывает процесс управления системой умелец.

Отключается система аналогично — дается команда через SMS, кран через несколько секунд закрывается, и хозяину приходит соответствующее уведомление.