Победили смерть: ТОП-5 историй излечившихся от рака российских звезд

Как они справились со сложным диагнозом?

Медицинские институты проводят массу исследований, а ученые работают над новыми способами диагностики и лечения онкологии, также появляются новые препараты. Врачи все чаще заявляют, что рак — не приговор.

Многие публичные люди своим примером показывают, как важно в таких ситуациях не опускать руки и сражаться за свою жизнь. Кто из знаменитостей вышел победителем из этой борьбы, расскажет 5-tv.ru.

Шура



Певец Шура. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

У артиста обнаружили злокачественную опухоль мошонки. Болезнь требовала незамедлительной госпитализации.

Лечился Шура в Швейцарии и в целом потратил семь лет на то, чтобы победить страшный недуг. Сейчас артист прекрасно себя чувствует и мечтает о многодетной семье.

Юлия Волкова



Юлия Волкова. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Бывшая солистка легендарной группы «Тату» боролась с раком щитовидной железы. О своем диагнозе певица узнала в 2012 году — обнаружить онкологию удалось на ранней стадии во время обследования.

Волкова пережила операцию, из-за которой потеряла голос, так как был задет голосовой нерв. Позже она рассказывала, что переживаний ей добавляли осуждения со стороны поклонников, которые ничего не знали о ее страшной болезни.

«Они ничего не знали о моей болезни и писали, что я только тусуюсь, пью, принимаю наркотики», — говорила артистка.

Голос ей вернули корейские врачи. Сейчас здоровью певицы ничего не угрожает.

Владимир Левкин



Владимир Левкин. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Экс-солист группы «На-На» пережил рак лимфатической системы. В 2012 году, после долгого лечения и реабилитации, случился рецидив.

Артист даже не думал сдаваться и опускать руки. В этом ему помогла поддержка близких и, как признался сам певец, сила духа и человечность.

«Как ни странно, главное — воспитание, которое тебе дают родители. Дух свой необходимо тренировать с детства. Простых решений нет, я не могу научить или сказать то, что мне говорил отец и что говорит мама. Главное — оставаться человеком и не превращаться в животное. Обращаться к врачам — это единственная возможность (победить — Прим. ред.)», — поделился Левкин в беседе с 5-tv.ru.

Александр Буйнов



Александр Буйнов. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

О своем заболевании артист узнал в 2011 году. Без колебаний он решился на операцию по удалению предстательной железы, чтобы сохранить себе жизнь.

«Все, что судьбой уготовано, любые жизненные удары, я воспринимаю как должное — спокойно и с благодарностью», — позже рассказывал он.

Буйнов не чувствовал себя умирающим и никогда не жалел, порой даже переводя все происходящее в шутку.

Сергей Сафронов



Сергей Сафронов. www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Известный иллюзионист столкнулся со злокачественным заболеванием лимфатических узлов. Болезнь обнаружили во время обычного осмотра, исследуя щитовидную железу. С недугом Сафронов боролся с 2020 года.

«Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить. Лечение прохожу бесплатное, в госклинике», — рассказывал иллюзионист.

В этом году он сообщил, что лечение лучевой терапией и химиотерапией подошло к концу. После этого телезвезда вернулся к работе.

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