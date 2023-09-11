Диагноз налицо: какие изменения во внешности могут указывать на онкологию

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 6 0

Эндокринолог Павлова: резкий набор в весе может сигнализировать об онкологии

Диагноз налицо: какие изменения во внешности могут указывать на онкологию

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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На что стоит обратить внимание?

Оказывается, что заметить признаки онкологии можно даже невооруженным глазом. И разглядеть из можно во внешности, а точнее в ее переменах. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Доктор отметила, что при онкологии происходят резкие изменения в весе. Причем набор лишних килограммов не так опасен, чем быстрое похудение.

«Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней может скрываться множество разных заболеваний и особенно онкология», — рассказала врач.

Если у молодых людей появляются морщины, опухшие веки, нездоровый цвет лица и другие признаки старения, то это повод обратиться к специалистам. Это может говорить о проблемах в эндокринной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системах.

Ранее 5-tv.ru писал, какие смертельно опасные опухоли грозят пьющим людям. Причем они могут появиться и у тех, кто употребляет спиртное периодически.

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