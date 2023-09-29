Ущерб в миллион: ранимая россиянка подала на Ивлееву в суд

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 12 0

Челябинский суд рассмотрит иск на миллион рублей против Ивлеевой

Ущерб в миллион: ранимая россиянка подала на Ивлееву в суд

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Контент звезды отправят на экспертизу в связи с жалобой.

На блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву подали в суд: жительница Челябинской области требует рассмотреть иск о взыскании со звезды морального ущерба в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Потерпевшая планирует получить денежную компенсацию за использование знаменитостью нецензурной лексики в роликах, а также за причинение эстетического дискомфорта.

«Посмотрела аж 84 ролика, ужаснулась от постоянных жаргонизмов и количества мата и решила восстановить справедливость», — заявила 38-летняя Елена М.

Женщина потребовала заблокировать контент Ивлеевой на всех платформах из-за угрозы развращения молодого поколения. В результате суд отправил жалобу на рассмотрение, а ролики Ивлеевой подвергнут экспертизе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что почему Ивлееву сравнили с американской поп-певицей.

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