Ущерб в миллион: ранимая россиянка подала на Ивлееву в суд

Контент звезды отправят на экспертизу в связи с жалобой.

На блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву подали в суд: жительница Челябинской области требует рассмотреть иск о взыскании со звезды морального ущерба в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Потерпевшая планирует получить денежную компенсацию за использование знаменитостью нецензурной лексики в роликах, а также за причинение эстетического дискомфорта.

«Посмотрела аж 84 ролика, ужаснулась от постоянных жаргонизмов и количества мата и решила восстановить справедливость», — заявила 38-летняя Елена М.

Женщина потребовала заблокировать контент Ивлеевой на всех платформах из-за угрозы развращения молодого поколения. В результате суд отправил жалобу на рассмотрение, а ролики Ивлеевой подвергнут экспертизе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что почему Ивлееву сравнили с американской поп-певицей.