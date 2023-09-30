Грузовой поезд сошел с рельсов в Бурятии

Две секции локомотива грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по республике.

Инцидент произошел в 05:07 по местному времени между населенным пунктом Нижнеангарск и городом Северобайкальск.

«Габарит по среднему пути не нарушен. Задержки пассажирских поездов нет. Из города Северобайкальск готовится к выезду аварийно-восстановительный поезд», — сказано в сообщении.

Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются. Байкальской транспортной прокуратурой организована проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в июле три вагона и локомотив сошли с рельсов в Приморье.