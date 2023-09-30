Пассажирский автобус перевернулся в Турции. Есть погибшие

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 34 0

A haber: в ДТП с автобусом в Турции шесть человек погибли, 35 пострадали

Пассажирский автобус перевернулся в Турции. Есть погибшие

Фото: www.globallookpress.com / Str

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На севере Турции в провинции Амасья перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии погибли шесть человек. Об инциденте сообщает телеканал A haber.

В автобусе ехали местные жители из Измира через Анкару в город Токат. Пункт назначения находится на расстоянии 300 км от Анкары. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего автобус попал в кювет и перевернулся на бок.

На данный момент известно о 35 пострадавших и шести погибших. На месте аварии находятся сотрудники полиции и врачи.

Ранее 5-tv.ru писал о кадрах с места крушения грузового поезда. Появились кадры с места аварии с грузовым поездом, потерявшим управление в Бурятии. Подвижной состав сошел с рельсов между населенным пунктом Нижнеангарск и городом Северобайкальск ранним утром.

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