Пассажирский автобус перевернулся в Турции. Есть погибшие

Водитель съехал в кювет около города Мерзифон. Что сейчас происходит на месте ДТП?

На севере Турции в провинции Амасья перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии погибли шесть человек. Об инциденте сообщает телеканал A haber.

В автобусе ехали местные жители из Измира через Анкару в город Токат. Пункт назначения находится на расстоянии 300 км от Анкары. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего автобус попал в кювет и перевернулся на бок.

На данный момент известно о 35 пострадавших и шести погибших. На месте аварии находятся сотрудники полиции и врачи.

Ранее 5-tv.ru писал о кадрах с места крушения грузового поезда. Появились кадры с места аварии с грузовым поездом, потерявшим управление в Бурятии. Подвижной состав сошел с рельсов между населенным пунктом Нижнеангарск и городом Северобайкальск ранним утром.