Груда искореженного металла: кадры с места крушения грузового поезда
Появилось видео с места аварии с грузовым поездом в Бурятии
Фото, видео: Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура / vstproc; 5-tv.ru
В обстоятельствах случившегося разбираются профильные службы.
Появились кадры с места аварии с грузовым поездом, потерявшим управление в Бурятии. Подвижной состав сошел с рельсов между населенным пунктом Нижнеангарск и городом Северобайкальск ранним утром. К счастью обошлось без пострадавших.
На предоставленных эксклюзивно для 5-tv.ru кадрах видно, как два больших вагона сошли с курса и буквально завалились в овраг, едва не потянув за собой еще несколько вагонов. Головной вагон потерял устойчивость из-за съехавшей насыпи. Сейчас на месте трудятся ведомственные органы. Сотрудники дорожных служб также находятся на месте ЧП в ожидании развязки и дальнейших указаний.
В МЧС по региону сообщили, что габарит по среднему пути не нарушен. Задержки пассажирских поездов нет. Из города Северобайкальск готовится к выезду аварийно-восстановительный поезд.
Чуть раньше трагический инцидент с участием подвижного состава произошел в Индонезии. Тогда поезд протаранил грузовик. Пострадавшими официально стали девять человек.
5-tv.ru писал, что движение по БАМу открыли после восстановительных работ.
Читайте также
82%
0.41 103.16
1.06
Нашли ошибку?