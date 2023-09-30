Груда искореженного металла: кадры с места крушения грузового поезда

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 23 0

Появилось видео с места аварии с грузовым поездом в Бурятии

Фото, видео: Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура / vstproc; 5-tv.ru

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В обстоятельствах случившегося разбираются профильные службы.

Появились кадры с места аварии с грузовым поездом, потерявшим управление в Бурятии. Подвижной состав сошел с рельсов между населенным пунктом Нижнеангарск и городом Северобайкальск ранним утром. К счастью обошлось без пострадавших. 

На предоставленных эксклюзивно для 5-tv.ru кадрах видно, как два больших вагона сошли с курса и буквально завалились в овраг, едва не потянув за собой еще несколько вагонов. Головной вагон потерял устойчивость из-за съехавшей насыпи. Сейчас на месте трудятся ведомственные органы. Сотрудники дорожных служб также находятся на месте ЧП в ожидании развязки и дальнейших указаний. 

В МЧС по региону сообщили, что габарит по среднему пути не нарушен. Задержки пассажирских поездов нет. Из города Северобайкальск готовится к выезду аварийно-восстановительный поезд.

Чуть раньше трагический инцидент с участием подвижного состава произошел в Индонезии. Тогда поезд протаранил грузовик. Пострадавшими официально стали девять человек. 

5-tv.ru писал, что движение по БАМу открыли после восстановительных работ

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