Ученые выяснили неожиданную пользу мытья полов для организма человека: пора за тряпку?

Для профилактики заболеваний играет роль правильная частота дыхания при нагрузках.

Австралийские ученые установили, что короткие эпизоды усиленной физической активности сокращают риск инсультов и инфарктов. Информацию об этом опубликовали в журнале The Lancet Public Health.

Исследование провели ученые Сиднейского университета (USYD). Отмечается, что в нем приняли участие более 25 тысяч человек в возрасте от 42 до 78 лет. Всем выдали специальные наручные устройства для фиксации уровня активности. Полученные данные показали, что 97% случайной физической активности длились менее 10 минут. Те, у кого была зафиксированы нагрузки такого рода, отличились резким снижением рисков инфаркта и инсульта.

При этом эффективнее на здоровье влияло движение в течение одной-трех минут по сравнению с активностью в течение минуты. По словам ученых, наиболее подходящий уровень нагрузки можно определить по дыханию, так оно должно участиться так, чтобы человеку было сложно разговаривать.

Как добавили исследователи, для профилактики инсульта и инфаркта подойдут не только специальные упражнения, но и регулярный подъем по лестнице либо мытье полов.

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