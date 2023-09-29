Разбито вдребезги: как несчастная любовь влияет на сердце

Как неразделенные чувства влияют на один из главных органов человека?

В честь Всемирного дня сердца, который отмечают 29 сентября, кардиолог Евгений Шляхто рассказал изданию aif.ru о том, что симптомы от «синдрома разбитого сердца» при несчастной любви похожи на те, что бывают при инфаркте миокарда. Неудачи на личном фронте и другие эмоциональные потрясения могут оказывать воздействие на работу органа в связи с повышением уровня гормонов стресса.

Эмоциональное напряжение влияет на сердечный ритм и артериальное давление. В связи с этим увеличивается и риск развития характерных заболеваний.

«Синдром разбитого сердца» по-другому называют синдромом Такацубо. В сущности — это стрессовая кардиомиопатия, во время которой происходит ослабление сократительной функции левого желудочка.

Для поддержания здоровья сердца и сосудов эксперт рекомендует приспособиться к регулированию реакции на стрессовые ситуации с помощью регулярного сна, физической активности и методов релаксации. При хроническом эмоциональном напряжении необходимо обратиться к психотерапевту за профессиональной помощью.

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