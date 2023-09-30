Украинские террористы вновь продемонстрировали свою подлость. Киевский режим продолжает потворствовать жестоким преступлениям.

Террористы ВСУ произвели очередную атаку под Горловкой в ДНР. При этом боевики применили химическое оружие. Об этом информационному агентству ТАСС рассказал советник главы региона Ян Гагин.

На подобные преступления боевики идут уже не первый раз — киевский режим переступает все рамки дозволенного. В конце мая украинские террористы обстреляли позиции российских войск при помощи химических боеприпасов.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Херсоне сообщили о повреждении завода при атаке.