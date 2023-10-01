Держали яд под рукой: четыре самые знаменитые женщины-отравительницы в истории

Почему они стали серийными убийцами и как их наказали?

Черная вдова — вид пауков, чьи самки съедают самцов после спаривания. В народе «черными вдовами» считают женщин, чьи мужья по какой-то причине долго не живут. Иногда это трагическая случайность, но не всегда. О четырех женщинах, брак с которыми всегда завершался смертью мужей, рассказал Voice.

Вера Ренци

Вера Ренци — серийная убийца венгерского происхождения, отравившая 35 человек, в том числе всех своих мужей. Ее первым мужем был богатый делец из Бухареста, от которого женщина родила сына. Вскоре после родов она заподозрила измену супруга и решила отомстить, подсыпав ему в вино мышьяк. Избавившись от тела, она всем сказала, что муж бросил семью и ушел к другой женщине. Спустя время заявила, что стало известно о смерти неверного мужа в аварии. Вскоре она во второй раз вышла замуж, брак вновь не сложился.

Вера начала ревновать нового мужа и убила его тем же способом, что и первого. Больше женщина не была замужем, но заводила отношения с разными мужчинами, в том числе женатыми. Все ее любовники пропадали без вести — кто-то через год после начала романа, а кто-то даже в первые дни. Считается, что многочисленные убийства остановила обманутая жена одного из любовников Веры: якобы она решила проследить за неверным мужем и выяснила, кого он посещает, а когда мужчина исчез — вызвала полицию. В ходе обыска в дом Ренци, в подвале нашли 32 цинковых гроба с телами разной степени разложения.

Белль Соренсен Ганнесс

По некоторым данным, Белль Соренсен Ганнесс лишила жизни от 25 до 40 человек, своих детей и, возможно, обоих мужей. Согласно исследованиям, у Белль и ее мужа Медса было четверо детей. Двое из них умерли еще в младенчестве якобы от колита, симптомы которого практически не отличались от симптомов отравления. Дети были застрахованы, и после их смерти родители получали от страховой компании деньги. Спустя некоторое время женщина отравила и мужа. На вырученные деньги она купила ферму.

Именно туда Белль и начала приглашать мужчин, публикуя в газетах брачные объявления. Желающих составить личное счастье богатой вдовы было много, но ни один так и не стал мужем Белль и не вернулся с проклятой фермы. Что стало с другими детьми Белль — неизвестно.

Мэри Энн Коттон

Точное количество ее жертв неизвестно, вероятно, она в течение 20 лет отравила от 15 до 21 человека, среди которых трое ее мужей, любовник, мать и одиннадцать собственных детей.

В первом браке Мэри родила пятерых детей, четверо из них умерли во младенчестве. Вскоре скончался и муж: он получил травму на работе и отправился домой подлечиться, но там его состояние ухудшилось из-за кишечного расстройства, от которого он умер. Получив страховку, Мэри Энн приобрела себе новое платье. Свою единственную выжившую дочку она отправила к бабушке, сама начала работать в больнице специалистом по хранению мышьяка.

На работе женщина познакомилась с пациентом, у них начался роман. Вскоре после его выписки они поженились, но Мэри Энн не спешила забрать дочку в новую семью, тем более что супруг вновь заболел. Врач, наблюдавший его, обвинил больницу в неправильном лечении пациента, а Мэри Энн активно поддерживала эту точку зрения. Вскоре мужчины не стало.

Суд отказался судить Мэри Энн за преступления из-за давности лет, так официально ее осудили только за убийство пасынка. Женщину приговорили к смертной казни через повешение.

Лидия Шерман

Лидия Шерманн прожила со своим мужем в любви и согласии 18 лет и лишь затем отравила его.

Муж работал полицейским, спустя 18 лет безупречной службы он потерял работу. Он впал в депрессию, чем очень раздражал свою молодую жену. Лидия решила избавиться от него, отравив мышьяком. Затем поняв, что одной ей не поднять детей, женщина решила убить их.

Шерман после этого еще дважды была замужем, обоих мужей она отравила, последнего из-за того, что он любил выпить. Вскоре женщину арестовали и приговорили к смертной казни, затем заменив приговор на пожизненное заключение. Она умерла в тюрьме.

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