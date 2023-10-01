Обязательно пригодится: что брать на срочную службу призывнику

Осенний призыв в армию начинается в стране с 1 октября.

В России с 1 октября начинается осенний призыв в армию. Однако многие не знают, что нужно брать с собой для прохождения срочной службы. Подборку самых необходимых предметов сделал портал URA.RU.

Осенний призыв в армию: что нового и когда начнется

В призывном пункте солдаты получают форму не сразу. Поэтому существует необходимость в дополнительной одежде. Можно взять с собой что-то практичное и недорогое. После выдачи обмундирования, чтобы избавиться от лишних вещей, нужно будет просто отправить их домой по почте или сдать на хранение до конца службы. Важно помнить, что гражданская одежда нужна для увольнений. Обязательно важно иметь при себе и средства личной гигиены.

Что новобранцу следует взять:

Мыльницу с мылом;

Зубную щетку в футляре и зубную пасту;

Пару рулонов туалетной бумаги;

Гель для душа и шампунь;

Мочалку;

Резиновые шлепанцы для душа;

Гель для бритья и одноразовые станки;

Шариковый дезодорант;

Кусачки для ногтей;

Носовые платки;

Сменное белье и носки;

Небольшую расческу;

Полотенце.

Также рекомендуется взять с собой обложку для военного билета и наличные мелкими купюрами. Деньги могут понадобиться для покупок в местном магазине до зарплаты.

В часть можно брать нескоропортящиеся продукты, такие как печенье, рафинированный сахар, чай в пакетиках, растворимый кофе и леденцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об осеннем призыве в армию.