Осенний призыв в армию: что нового и когда начнется

Исключения по началу мероприятий будут для некоторых российских регионов.

В России скоро стартует осенний призыв в армию. О том, когда он начнется, рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

В ходе брифинга он поведал, что по стране призыв начнется с 1 октября. Однако есть исключения для некоторых российских регионов. В ряде субъектов мероприятия запланированы на более позднее время.

«Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это в первую очередь связано с климатическими особенностями указанных территорий», — уточнил Цимлянский.

Также он указал, что срок службы не изменился. Молодые бойцы будут служить все те же 12 месяцев (один год).

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