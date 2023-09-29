Осенний призыв в армию: что нового и когда начнется

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 18 0

Осенний призыв стартует в России 1 октября

Осенний призыв в армию: что нового и когда начнется

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Исключения по началу мероприятий будут для некоторых российских регионов.

В России скоро стартует осенний призыв в армию. О том, когда он начнется, рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

В ходе брифинга он поведал, что по стране призыв начнется с 1 октября. Однако есть исключения для некоторых российских регионов. В ряде субъектов мероприятия запланированы на более позднее время.

«Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это в первую очередь связано с климатическими особенностями указанных территорий», — уточнил Цимлянский.

Также он указал, что срок службы не изменился. Молодые бойцы будут служить все те же 12 месяцев (один год).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменится в жизни россиян с 1 октября 2023 года.

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