На Украине сообщили о мощном взрыве под Ивано-Франковском

Известно о трех пострадавших.

Сильный и громкий взрыв произошел в селе Стримба Ивано-Франковской области на западе Украины. После него последовало возгорание, сообщает «Страна.ua».

В Telegram-канале источника прикреплены видео с места, на которых заметно, как густые и черные столбы дыма поднимаются вверх над местом происшествия.

По предварительным данным МВД, причиной стал прорыв нефтепровода. На месте происшествия разлив нефтепродукта идет на площади 100 квадратных метров. Пламя огня уже перешло на частный дом. Работают сотрудники МЧС. К данному моменту известно о трех пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине сообщили о старте производства натовских снарядов.