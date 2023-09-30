На Украине сообщили о старте производства натовских снарядов

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 8 0

Боеприпасы, ранее присылаемые из-за границы начали создавать в Незалежной. Но зачем это Киеву?

На Украине сообщили о старте производства натовских снарядов

Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На Украине начали производить 155-милимитровые снаряды, которые ранее присылались из стран НАТО. Об этом рассказал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба на международном форуме оборонных индустрий в Киеве. Его слова опубликовали на сайте МИД Украины.

«У Украины есть необходимая база, чтобы построить мощный оборонно-промышленный комплекс. На украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 миллиметров, а также уникальные автоматизированные системы: морские дроны, БПЛА большой дальности, ракеты, эффективно используемые на фронте противотанковые комплексы», — заявил политик.

Также в сообщение рассказали, что Киев подписал 20 контрактов с заграничными партнерами.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии террористического киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украине предрекли неизбежную мобилизацию на фоне провала контрнаступление.

Тема:
Спецоперация
30 сент
«Как скотов»: Зеленского обвинили в создании концлагеря на Украине
30 сент
Верным курсом: более 3000 домов восстановили в новых регионах России
30 сент
ВСУ применили химическое оружие под Горловкой: уже не первый раз
30 сент
Вместе навсегда: День воссоединения РФ с новыми регионами отметили концертом на Красной площади
30 сент
В Херсоне сообщили о повреждении завода при атаке
30 сент
БПЛА «Орлан» — глаза российских бойцов: лучшее видео из зоны СВО за день
30 сент
Никакой крови: Кличко заявил, что не собирается умирать за Украину
30 сент
Украине предрекли неизбежную мобилизацию на фоне провала контрнаступления
30 сент
Очередная попытка: Зеленский согласовал с США новое наступление ВСУ
29 сент
Минобороны сообщило о выводе ВСУ своей бригады из Работино из-за потерь
+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
97.41
0.41 103.16
1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:19
На Украине сообщили о старте производства натовских снарядов
17:06
Жители Печоры высказали мнение о задержании мэра Валерия Серова: за дело?
16:45
Прощай, Дамблдор! Фанаты эпопеи о Поттере подняли палочки вверх в память о Гэмбоне
16:22
«Приворот — разновидность убийства»: что означает «откат» в магии
16:07
Женщины хотят быть с ним, мужчины хотят быть как он: почему Райан Гослинг стал мемом
15:52
Ногти женщин «за 50» должны выглядеть именно так: идеально для возрастных рук

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России