Дочь Сергея Жукова дала уличный концерт в центре Москвы

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Полина Долгова
Полина Долгова 587 0

Наследница певца выступила в самом сердце Москвы в честь выхода сериала с ее участием в главной роли.

Дочь Сергея Жукова дала уличный концерт в центре Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В центре Москвы, на Арбате, выступила дочь певца Сергея Жукова — Ника. Она дала небольшой концерт в честь выхода сериала «Плакса», в котором сыграла главную роль. Сюжет картины закручен вокруг школьницы, столкнувшейся с первой любовью и травлей со стороны одноклассников.

Немаловажную роль в сюжете сериала играет и музыка, которая помогает героине справиться с трудностями подростковой жизни.

К слову, сама Ника признавалась, что и в реальной жизни сталкивалась с травлей со стороны одноклассников, которые отказывались воспринимать ее всерьез: любые успехи Ники сверстники воспринимали в штыки, считая, что побеждать ей помогает отец.

Ранее 5-tv.ru писал, что, вероятно, Сергей Жуков с женой ждут появления четвертого малыша.

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