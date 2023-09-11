Станет отцом в пятый раз? Жену Сергея Жукова заподозрили в беременности

Чем выдала свое положение супруга певца?

Сергей Жуков может стать отцом в пятый раз. Такой новостью поделилось издание StarHit.

Избранница российского музыканта Регина Бурд появилась на внеконкурсном показе фильма Анны Меликян «Чувства Анны». Присутствующие на мероприятии гости не могли не заметить округлившийся живот супруги Жукова. Хотя сама девушка предпочла сохранить интригу. Если информация подтвердится, то звездной паре стоит ждать пополнения, вероятно, уже в конце этого года.

Некоторое время назад Жуков рассказывал, что дети просят его о братике или сестренке. Они очень хотят за ним поухаживать.

«”Папа, пригласи маму на свидание, и идите делать ребенка. Все, поезжайте!” Замучили! У них какой-то период начался», — делился музыкант.

В браке с Бурд Жуков воспитывает троих детей. Также у него есть старшая дочь от первой жены.

«Папа — мой плюс»: дочь Сергея Жукова откровенно рассказала об отношениях с отцом

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Сергея Жукова отдает половину своих гонораров родителям. Наследница звезды нередко выступает на сцене вместе с отцом, а совсем недавно снялась в сериале «Плакса».