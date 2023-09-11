Станет отцом в пятый раз? Жену Сергея Жукова заподозрили в беременности

|
Алексей Панков
Алексей Панков 17 0

Сергей Жуков станет отцом в пятый раз

Станет отцом в пятый раз? Жену Сергея Жукова заподозрили в беременности

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Чем выдала свое положение супруга певца?

Сергей Жуков может стать отцом в пятый раз. Такой новостью поделилось издание StarHit.

Избранница российского музыканта Регина Бурд появилась на внеконкурсном показе фильма Анны Меликян «Чувства Анны». Присутствующие на мероприятии гости не могли не заметить округлившийся живот супруги Жукова. Хотя сама девушка предпочла сохранить интригу. Если информация подтвердится, то звездной паре стоит ждать пополнения, вероятно, уже в конце этого года.

Некоторое время назад Жуков рассказывал, что дети просят его о братике или сестренке. Они очень хотят за ним поухаживать.

«”Папа, пригласи маму на свидание, и идите делать ребенка. Все, поезжайте!” Замучили! У них какой-то период начался», — делился музыкант.

В браке с Бурд Жуков воспитывает троих детей. Также у него есть старшая дочь от первой жены.

«Папа — мой плюс»: дочь Сергея Жукова откровенно рассказала об отношениях с отцом

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Сергея Жукова отдает половину своих гонораров родителям. Наследница звезды нередко выступает на сцене вместе с отцом, а совсем недавно снялась в сериале «Плакса».

+11° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:41
Из-за взлома аккаунта создателя Ethereum пользователи потеряли почти 700 тысяч долларов
3:27
Фэшн-блогер Люси LovaLova высказалась о пластике: «У человека одна жизнь»
3:11
В России предложили сделать гибридным ОСАГО для такси
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
2:56
Станет отцом в пятый раз? Жену Сергея Жукова заподозрили в беременности
2:42
Джо Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином

Сейчас читают

Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по детскому саду в Донецке
При крушении вертолета Robinson погиб предприниматель из Архангельской области
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России