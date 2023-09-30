Героя России Ивана Калашникова встретили в Улан-Удэ

Героя России Ивана Калашникова торжественно встретили в Улан-Удэ. В честь приезда военнослужащего на Театральной площади города прошел концерт. Бойца встретили и по русской традиции, и по бурятской.

«С тыла такая поддержка очень приятна. Поддерживайте всех ребят. Спасибо вам большое», — поблагодарил он зрителей.

Калашников — участник спецоперации. Он удерживал окоп в районе населенного пункта Урожайное, пока украинские боевики закидывали его гранатами. Герой РФ координировал действиями подчиненных, которые вели атаку по штурмовикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с флангов и блиндажей.

«Героизм в прямом смысле слова»: Путин о бое в районе Урожайного

После первой отбитой атаки националистов удалось вытеснить из опорного пункта. После этого, по отступающим боевикам начали работать российские минометы.

Прежде президент РФ Владимир Путин принял у себя российских солдат и выразил им слова благодарности за проявленный героизм на поле боя. На встречу с российским лидером прибыли Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. Все они удостоены государственных наград.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брат сдержавшего атаку ВСУ бойца рассказал о его подвиге.