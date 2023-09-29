«Героизм в прямом смысле слова»: Путин о бое в районе Урожайного

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 50 0

Путин встретился с военными, отличившимися в бою в Урожайном

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент отметил мужество военнослужащих, сражавшихся с противником в данном населенном пункте.

Президент России Владимир Путин принял в Кремле военнослужащих, отличившихся мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции.

Российский лидер отметил героизм бойцов, принимавших участие в бою в районе Урожайного. За успехи Героем России стал заместитель командира взвода Иван Калашников. К званию бойца с позывным «Большой» представил министр обороны Сергей Шойгу.

«Это героизм в прямом смысле этого слова. Я вас хочу за это поблагодарить. Пожелать вам успехов», — отметил президент.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Путина, забота о героях СВО и их семьях — долг для всех уровней власти в России.

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