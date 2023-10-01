Медали «За храбрость» вручили отличившимся в ходе спецоперации бойцам

В преддверии Дня Сухопутных войск отличившимся в ходе специальной военной операции (СВО) военным вручили медали «За храбрость». Церемонию награждения посетила корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Вручение наград происходило в одном из тыловых районов Луганской Народной Республики (ЛНР). Поздравить военнослужащих приехал лично заместитель командующего группировкой войск «Запад».

Многих бойцов награждают уже не в первый раз. Например, солдату с позывным «Орел» вручают уже четвертую награду. А военнослужащему с позывным «Болгар» — вторую. До этого он получил медаль Александра Суворова. Боец признается, что сам решил связать свою жизнь с военным делом. Ему с детства привили патриотизм и любовь к Родине.

«Меня так воспитали. Где-то лет в 16, когда пало право выбора, я выбрал военную сферу», — подчеркнул боец.

БПЛА «Орлан» — глаза российских бойцов: лучшее видео из зоны СВО за день

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в зоне СВО были уничтожены три оружейных склада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, бойцы ВС РФ сбили более 20 вражеских беспилотников.