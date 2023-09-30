Защитники Донбасса ликвидировали три склада оружия и 25 украинских БПЛА

В оборонном ведомстве России рассказали об итогах СВО за прошедшие сутки.

За минувшие сутки ВС РФ ликвидировали три украинских оружейных склада в Херсонской области и Донецкой Народной Республике (ДНР), также сбили 25 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что склады боеприпасов принадлежали к 124-й, 126-й бригадам территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорск ДНР.

Также, по данным оборонного ведомства, уничтожены 25 беспилотников в границах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Каменка, Зайцево, Василевка Донецкой Народной Республики, Токмак, Пологи Запорожской области, Песчановка, Крынки Херсонской области и Лиман Первый Харьковской области.

На донецком направлении было отражено семь атак ВСУ в районах четырех населенных пунктов, таких как Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик ДНР. Потери противника на указанном направлении составили 430 военных, четыре боевые бронированные машины и два авто.

Российская армия вывела из строя артиллерийскую систему М777 и буксируемую гаубицу М119 американского производства, артиллерийскую установку FH70 английского производства.

По обобщенным данным, с начала специальной военной операции было уничтожено 482 самолета, 250 вертолетов, 7277 беспилотных летательных аппаратов, 12 218 танков и иных боевых бронированных машин и 13 605 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украине предрекли неизбежную мобилизацию на фоне провала контрнаступления.