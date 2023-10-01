За бортом популярности: Николаев и Лолита столкнулись с неожиданной проблемой

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Алина Крылова
Алина Крылова 457 0

KP.RU: Игорь Николаев и Лолита не могут продать билеты на свои концерты

За бортом популярности: Николаев и Лолита столкнулись с неожиданной проблемой

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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В творчестве некоторых артистов наступила черная полоса. Почему не продаются билеты именитых артистов?

С наступлением осени у артистов начался новый концертный сезон. Вплоть до весны знаменитости будут колесить по стране с гастролями и новым репертуаром. Наибольшую ставку, как и прежде, делают на аншлаги в Москве, хотя, стоит отметить, что собрать в столице полные залы в последнее время — задача не из легких.

С неожиданной проблемой, вопреки прогнозам медиапродюсеров, столкнулись сразу несколько ключевых фигур российского шоу-бизнеса. Так, не смогли продать билеты на свои сольные шоу Лолита Милявская и Игорь Николаев. И если у композитора нашлась веская причина, чтобы не продвигать проходки (он проходит реабилитацию после коронарного шунтирования), то у Лолиты веских оснований для такого положения дел нет, пишет KP.RU.

Только на 14 ноября Милявская и ее команда не смогли продать и 50% билетов, низший порог стоимости которых стартует от полутора тысяч рублей, гласит официальная информация на одном из ключевых сайтов с проходками. Преданные поклонники раскупили лишь центральную зону, слегка «зацепив» правый сектор.

У Игоря Николаева положение выглядит еще более удручающим: при стоимости билетов в 1700 рублей проданы лишь несколько рядов.

Не исключено, что ситуация пойдет на лад, когда композитор выйдет на связь с сообщением о выздоровлении. Пока же промоутерам приходится ждать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Николаев может уйти со сцены после операции.

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