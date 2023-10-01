Героизм, отвага и честь: как празднуется День Сухопутных войск России

Сухопутные войска — самое древнее воинское формирование в истории. И именно на них приходится основной удар во время военных действий.

История создания Сухопутных войск в России 2023

Все началось в далеком 1550 году. Тогда, 1 октября, царь Иван Грозный указал собрать в Москве «тысячу служилых людей», которых позже назовут опричниками.

А регулярная армия появилась при императоре Петре I. Из года в год Сухопутные войска ширились и совершали множество великих подвигов прославляя Россию.

Когда появился и как празднуется День Сухопутных войск в России 2023

В 2006 году президент Владимир Путин издал указ. Им лидер страны учредил профессиональный праздник для военных.

Торжество отмечают именно тогда, когда Иван Грозный впервые собрал военных людей — 1 октября. В 2023 году День Сухопутных войск выпал на воскресенье.

Как отмечают День Сухопутных войск России 2023

В этот день принято чествовать мужество, храбрость, героизм и отвагу представителей Сухопутных войск. В праздник традиционно возлагают цветы у Вечного огня. Также букеты несут к памятнику Неизвестному Солдату.

Что сейчас представляют Сухопутные войска России 2023

Среди Сухопутных войск огромное количество подразделений. Это пехотинцы, танкисты, связисты, артиллеристы, железнодорожники и мотострелковые, ракетные, инженерные войска. А также определенные части противовоздушной обороны. Также этот день отмечают представители радиационных, химических и биологических подразделений.

Сухопутные войска способны вести наступление, а также защищать территории. Сейчас они вносят огромный вклад в защиту интересов России на СВО.

Как поздравить члена Сухопутных войск России 2023

Близкие солдат обычно дарят им вещи, которые можно использовать в вдали от дома. Это разные полезные мелочи. К примеру представители Сухопутных войск часто получают в честь праздника фляги, зажигалки и иногда иконы.

Ранее 5-tv.ru писал, Путин поздравил российских военнослужащих с Днем Сухопутных войск.