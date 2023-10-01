Путин поздравил российских военнослужащих с Днем Сухопутных войск

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Алина Крылова
Алина Крылова 9 0

Профильный армейский праздник отмечается в стране с 2006 года.

Путин поздравил российских военнослужащих с Днем Сухопутных войск

Фото: © РИА Новости /Алексей Майшев

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Президент Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с Днем Сухопутных войск. Поздравительная телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

От первого лица президент России отметил заслуги личного состава и ветеранов, подчеркнув, что и по сей день бойцы продолжают славную традицию своих предков. По словам Путина, доблесть и мужество бойцов и командиров и сегодня играют ключевую роль в ходе ведения специальной военной операции.

«Вы по праву гордитесь именами и подвигами выдающихся военачальников и полководцев, солдат и офицеров. Теми, кто на протяжении столетий верой и правдой служил Родине, стяжал бессмертную славу на полях масштабных сражений за ее свободу и независимость. Сегодня эти ратные, патриотические традиции с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск», — подчеркнул он.

Напомним, что официально День Сухопутных войск президент РФ утвердил в 2006 году. Своей историей подразделение обязано еще Ивану Грозному, позже его традиции продолжил Петр I, а также Александр I и Александр II. Современные Сухопутные войска — наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных Сил РФ, призванный защищать границы страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поздравил СИ Цзиньпина с годовщиной образования КНР.

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