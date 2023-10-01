Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада ВСУ под Николаевым

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

На объекте хранилось ракетно-артиллерийское оружие.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада ВСУ под Николаевым

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Российские военнослужащие ликвидировали склад вооружения украинских нацистов на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

Уточняется, что склад располагался в районе населенного пункта Снегиревка под Николаевым. ВСУ хранили там ракетно-артиллерийское оружие, рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того на данном участке фронта ВС РФ пресекли деятельность двух украинских ДРГ. Враг совершил безуспешную вылазку на острове Переяславский. Было ликвидировано до 30 боевиков ВСУ.

Урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника. Украинская армия потеряла два автомобиля из своего арсенала, а также гаубицу Д-30.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Клещеевки в ДНР.

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