Валерия рассказала о непреодолимых причинах развода с Пригожиным

Знаменитость не намерена терпеть подобное и с гордостью уйдет от своего продюсера.

Измену никогда не простит и тут же разведется. Такое заявление сделала певица Валерия в программе «Однажды» на одном из федеральных каналов.

В свою очередь, интервьюер заявил ей, что она могла бы быть «мудрой женщиной», которая «должна уметь прощать такие мелочи». На что звезда ответила, что в таком случае в отношениях должен быть паритет.

Певица объяснила, что измена — это не только ложь своей второй половинке, но и предательство доверия в отношениях. Знаменитость не намерена терпеть обман в браке.

Также звезда заявила, что Иосиф в отношениях с ней ни разу не давал повода, чтобы она как-то усомнилась в его преданности и любви. Блондинка считает, что у них нет даже поводов для ревности, поскольку они всегда рядом и знают каждый шаг друг друга.

По словам Пригожина, любовь — это самая главная деталь их крепкого и успешного брака. Также он заявил, что всегда нужно видеть свои ошибки и уметь их грамотно признавать. Дело в том, что они обезоруживают собеседника и делают еще сильнее. Нельзя бояться, стесняться что-либо на эту тему говорить, поэтому он просто всегда идет навстречу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Иосиф Пригожин поддерживает себя в форме.