Валерия рассказала о непреодолимых причинах развода с Пригожиным

|
Полина Долгова
Полина Долгова 21 0

Певец Валерия никогда не простит Пригожину измену и разведется с ним

Валерия рассказала о непреодолимых причинах развода с Пригожиным

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость не намерена терпеть подобное и с гордостью уйдет от своего продюсера.

Измену никогда не простит и тут же разведется. Такое заявление сделала певица Валерия в программе «Однажды» на одном из федеральных каналов.

В свою очередь, интервьюер заявил ей, что она могла бы быть «мудрой женщиной», которая «должна уметь прощать такие мелочи». На что звезда ответила, что в таком случае в отношениях должен быть паритет.

Певица объяснила, что измена — это не только ложь своей второй половинке, но и предательство доверия в отношениях. Знаменитость не намерена терпеть обман в браке.

Также звезда заявила, что Иосиф в отношениях с ней ни разу не давал повода, чтобы она как-то усомнилась в его преданности и любви. Блондинка считает, что у них нет даже поводов для ревности, поскольку они всегда рядом и знают каждый шаг друг друга.

По словам Пригожина, любовь — это самая главная деталь их крепкого и успешного брака. Также он заявил, что всегда нужно видеть свои ошибки и уметь их грамотно признавать. Дело в том, что они обезоруживают собеседника и делают еще сильнее. Нельзя бояться, стесняться что-либо на эту тему говорить, поэтому он просто всегда идет навстречу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Иосиф Пригожин поддерживает себя в форме.

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
97.41
0.41 103.16
1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:36
Валерия рассказала о непреодолимых причинах развода с Пригожиным
22:20
По факту взрыва газа в жилом доме Тобольска возбуждено уголовное дело
22:06
«Меня торкнуло»: почему песни Высоцкого органично вписались в творчество Аллы Рид
21:51
«Любовный след на шее»: Филипп Киркоров раскрыл подробности личной жизни
21:40
Жилой дом в Тобольске загорелся на площади в 800 квадратов после взрыва газа
21:25
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» становится обязательной

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
«Она меня будоражит»: актер Сергей Бурунов назвал своих любимых артистов
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России