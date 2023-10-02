Ученик автошколы в Екатеринбурге сбил подростка на пешеходном переходе

Ученик автошколы сбил подростка на пешеходном переходе в Екатеринбурге. Причем в этот момент будущий водитель ехал под управлением инструктора.

Дело было так: школьница собиралась перейти дорогу и нажала кнопку пешеходного светофора. Ученик автошколы в свою очередь решил, что успеет проскочить перекресток на желтый сигнал. Вот только в этот же момент девочка решила перебежать проезжую часть на уже загоревшийся ей зеленый.

В результате школьница попала под колеса, ее увезли в больницу. Теперь автоинспекторы проверят качество обучения в этой автошколе.