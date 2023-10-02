Лихач на иномарке протаранил школьников на переходе

Пострадавшие в ДТП дети находятся в больнице.

Утром 2 октября в японском городе Киото водитель сбил трех детей на пешеходном переходе. Об этом передает Yahoo News Japan.

Трое учеников начальной школы шли на уроки около восьми часов утра. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент их сбила машина. За рулем находился 59-летний мужчина. Его задержали.

По информации источника, пострадавших школьников госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

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