Лихач на иномарке протаранил школьников на переходе

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 13 0

Трех школьников сбили на пешеходном переходе в японском Киото

Лихач на иномарке протаранил школьников на переходе

Фото: www.globallookpress.com / AFLO

Читайте нас в: Дзен Новости

Пострадавшие в ДТП дети находятся в больнице.

Утром 2 октября в японском городе Киото водитель сбил трех детей на пешеходном переходе. Об этом передает Yahoo News Japan.

Трое учеников начальной школы шли на уроки около восьми часов утра. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент их сбила машина. За рулем находился 59-летний мужчина. Его задержали.

По информации источника, пострадавших школьников госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в страшном ДТП в подмосковной Балашихе.

+9° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.41
0.41 103.16
1.06
Капризы Венеры и магия Черной Луны: 4 знака зодиака ждет финансовый успех...

Последние новости

11:01
«Я так обиделся»: Юрий Чернов рассказал о несостоявшейся роли в картине Леонида Гайдая
10:49
«Степень безумства»: Пушков спустил министра обороны Британии с небес на землю
10:39
Автобус с 30 детьми опрокинулся на трассе в Подмосковье
10:24
Лихач на иномарке протаранил школьников на переходе
10:21
Болгария запретит въезд в страну для российских автомобилей
10:20
Сочно и с дымком: какую щепу выбрать для копчения мяса и рыбы

Сейчас читают

В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву
Почему Петросян верит в молодежь и будущее России: «Генетика нас выручит»
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России