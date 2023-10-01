Одним ударом: четыре человека погибли в страшном ДТП в подмосковной Балашихе

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 222 0

Четыре человека погибли при столкновении кроссовера и грузовика в Балашихе

Фото, видео: 5-tv.ru

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От удара легковой автомобиль выбросило на тротуар, а грузовой завалился на трассу.

Четыре человека, водитель и трое его пассажиров, погибли на месте после столкновения грузовика и кроссовера на Звездной улице в подмосковной Балашихе.

Как сообщает местная прокуратура, предварительной причиной стал выезд на полосу автомобиля Chery на полосу встречного движения, где в лобовую он влетел в груженый песком КАМАЗ.

По факту произошедшего проводится проверка правоохранительными органами. На месте работают экстренные службы. Погибших пришлось вырезать автогеном.

Как сообщал 5-tv.ru, накануне в Турции погибли шесть человек после вылета автобуса в кювет.

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