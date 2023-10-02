Нигер принял инициативу Алжира по мирному урегулированию кризиса

Власти Нигера официально приняли инициативу Алжира по мирному политическому урегулированию кризиса в стране. Об этом заявило министерство иностранных дел арабской республики.

«Алжирское правительство через МИД Нигера получило официальное обращение, в котором сообщается о принятии алжирской инициативы по политическому урегулированию кризиса в этой братской стране», — указывается в сообщении ведомства.

Кроме того, президент Алжира Абдельмаджид Теббун вслед за одобрением инициативы поручил министру иностранных дел Ахмеду Аттафу совершить визит в Ниамей и провести там подготовительные обсуждения со всеми заинтересованными сторонами по вопросу реализации этого предложения.

В августе захватившие власть в результате госпереворота мятежники обратились к дипломату и потребовали его покинуть страну в течении 48 часов. Причиной подобного решения послужили действия Парижа, которые противоречат интересам Нигера.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил реакцию Запада на события в Африке и на Украине. Он указал на лицемерией политиков США и ЕС в данном вопросе.