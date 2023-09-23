Лавров сравнил реакцию Запада на события в Африке и на Украине

Глава МИД РФ вспомнил, как Вашингтон и Брюссель отреагировали на кровавый госпереворот 2014 года.

Страны Запада приветствуют только угодные им перевороты. Такие слова озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Генассамблеи ООН.

По словам дипломата, нервное отношение Запада к последним событиям в Африке, а в частности в Нигере и Габоне, невозможно не вспомнить о том, как Вашингтон и Брюссель отреагировали на кровавый госпереворот на Украине в феврале 2014 года.

«США и их союзники поддержали тот госпереворот, приветствовав его как «проявление демократии», — заявил Лавров.

Трагические последствия развития ситуации в Судане министр назвал очередным следствием провальных экспериментов Запада с экспортом либерально-демократических догм в эту страну.

К слову, на днях глава МИД России подарил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности». Произведение состоит из свидетельств преступлений, совершенных за последние два года украинскими неонацистами и их пособниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров передал Гутеррешу видеообращение школьницы из Луганска.