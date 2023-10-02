«Произошла ошибка»: мэр столицы Монголии добровольно покинул свой пост

Градоначальник также извинился перед гражданами, кто мог пострадать из-за его оплошности.

Мэр столицы Монголии Долгорсурэнгийн Сумъяабазар подал в отставку после скандала, связанного с закупкой некачественных автобусов для общественного транспорта. Как сообщает издание ТАСС, градоначальник сообщил о своем решении 2 октября, в понедельник.

Мэр Улан-Батора ушел в отставку из-за ошибки при закупке новых автобусов для столицы. Кроме того, он публично принес извинения горожанам за допущенную оплошность. По его словам, ситуация возникла из-за нехватки в городе 750 автобусов.

«Проблема в том, что заказчик пытался заменить старые автобусы на новые. В процессе закупки зеленых автобусов произошла ошибка», — объяснил Сумъяабазар.

Градоначальник уточнил, что правоохранители ведут расследование, выразил надежду, что скоро правда вскроется. Сейчас в деле разбираются агентство по борьбе с коррупцией и полиция. Уже проведны обыски в офисе компании-поставщика «Тэнун-Огоо», на 48 часов задержаны четыре сотрудника фирмы.

Новый мэр должен быть назначен в ближайшее время.

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