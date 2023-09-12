Товарооборот России и Монголии может вырасти до пяти миллиардов долларов

Высоких показателей можно достичь за счет промышленной кооперации, совместной геологоразведки и разработки месторождений.

Товарооборот России и Монголии в среднесрочной перспективе может вырасти до пяти миллиардов долларов. Об этом заявил торговый представитель России в Улан-Баторе Максим Васильев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«При открытии здания торгпредства в Улан-Баторе в сентябре 2019 года перед нами ставилась цель вывести российско-монгольский товарооборот до двух миллиардов долларов. Эта цель успешно достигнута в 2021 году», — отметил он.

По словам Васильева, нового рубежа в пять миллиардов можно достичь в среднесрочном периоде за счет балансирования торговли, промышленной кооперации, сотрудничества в приграничных районах двух стран, а также за счет совместной геологоразведки и разработки месторождений полезных ископаемых.

До этого министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил о безграничном потенциале развития отношений между Россией и Китаем. По словам министра, в первой половине текущего года двусторонний товарооборот двух стран увеличился еще на треть. Существенный вклад в такую динамику вносят проекты, реализуемые на Дальнем Востоке.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главными поставщиками товаров для России в настоящий момент являются Китай и Турция. Об этом на ВЭФ заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.