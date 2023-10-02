От отношений до миграции: Бузова откровенно рассказала про свою жизнь и планы

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 123 0

Бузова призналась, что не состоит в отношениях, но у нее есть много ухажеров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Знаменитость призналась, что сейчас она живет работой. Есть ли у нее время на личную жизнь?

Певица Ольга Бузова призналась, что не состоит в отношениях, однако в ее жизни есть место многочисленным ухажерам и большому количеству внимания. Об этом исполнительница рассказала 5-tv.ru за кулисами премьеры нового клипа на песню «Позови».

«Не хочу вводить вас в заблуждение. Сейчас я переживаю такой период в своей жизни, что я очень много работаю и очень много создаю. Это занимает много времени. Но это не мешает мне принимать ухаживания и ощущать симпатию от огромного количества молодых людей», — прокомментировала она.

По словам Бузовой, сейчас у нее нет единственного и любимого, однако есть поддержка, которая расправляет ей крылья.

В целом звезда не унывает и даже шутит над своим положением — она рада, что может «всех посмотреть» и со всеми пообщаться, провести некий анализ и сделать для себя выводы.

Ольга Бузова также оценила вероятность переезда за границу. По ее словам, она продолжает находиться в России вместе со всеми, кто предан родине. Единственная причина, почему она может отсутствовать в стране — это съемки для ее любимых поклонников.

«У меня три больших проекта в трех странах. Это ЮАР, Белоруссия и Россия. Все для людей», — отметила она.

Ранее звезда рассказывала, что не занималась сексом с 2021 года. Она в очередной раз подтвердила, что ее воздержание продолжается. По ее словам, секс — это просто не ее.

Последние публичные отношения у Бузовой были с блогером и певцом Давой (Давидом Манукяном). Их роман закрутился в 2019 году и продлился всего полтора года. Бытует мнение, что для него это была возможность легкого пиара, а об искренних чувствах и речи не было.

До этого теледива состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Они поженились в 2012 году, но их союз просуществовал недолго — уже в 2016-м пара развелась. И тут не обошлось без слухов — поговаривают, что он предал супругу ради модели Анастасии Костенко. С ней они и поженились вскоре после разрыва с певицей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарасов отреагировал на сравнения с Джиганом по количеству детей.

Тема:
Ольга Бузова
28 сент
«Мы за кем-то гонимся»: Тарасов отреагировал на сравнения с Джиганом по количеству детей
27 сент
«Кто не падал, тот не вставал»: Бузова рухнула на лед на хоккейном матче
23 сент
Пытается оправдываться: располневшая Бузова шокировала фанатов
21 сент
Интернет помнит все: топ-5 самых обсуждаемых героев из «Давай поженимся!»
17 сент
«Обалденная попа»: Ольгу Бузову возмутила оценка ее форм
14 сент
Ольга Бузова показала фото со съемок ремейка «Иван Васильевич меняет профессию»
12 сент
«Готова даже налысо побриться»: чего страстно желает Ольга Бузова
11 сент
Все восхищаются: Ольга Бузова назвала свою память феноменальной
4 сент
Ольга Бузова раскрыла, что помогло ей поступить в вуз
1 сент
Желание стать артисткой появилось у Бузовой еще в школе: «Я четко поняла»
+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
98.48
1.07 103.87
0.71
Капризы Венеры и магия Черной Луны: 4 знака зодиака ждет финансовый успех...

Последние новости

20:10
ЧП в Центральной Азии: сразу в двух странах произошло землетрясение
20:02
Лавров про попытки Трюдо оправдаться за чествование эсэсовца: «Жалко смотреть»
19:58
Повар ресторана в Москве разбил женщине голову тарелкой
19:46
Самый закоренелый холостяк: Бурунов объяснил, почему он все еще не женат
19:37
«Произошла ошибка»: мэр столицы Монголии добровольно покинул свой пост
19:30
От отношений до миграции: Бузова откровенно рассказала про свою жизнь и планы

Сейчас читают

В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву
«Отнимаются руки и ноги»: почему нельзя пренебрегать симптомами полиомиелита
Что случилось с 82-летней бабушкой из "Елок" Галиной Стахановой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России