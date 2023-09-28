«Мы за кем-то гонимся»: Тарасов отреагировал на сравнения с Джиганом по количеству детей
Дмитрий Тарасов заявил, что не соревнуется с Джиганом по количеству детей
Фото, видео: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv; Instagram* / tarasov23
Что у Дмитрия не день — то открытие. Сегодня, спустя пять лет брака, спортсмен наконец-то узнал, сколько братьев и сестер у его супруги.
Российский футболист Дмитрий Тарасов ответил всем, кто после новости о четвертой беременности его жены Анастасии Костенко начал сравнивать его с рэпером Джиганом. В Сети предположили, что спортсмен соревнуется с многодетным исполнителем по количеству детей.
Джиган с супругой Оксаной Самойловой воспитывают четверых. Для Тарасова же ребенок станет пятым по счету. У футболиста есть еще старшая дочь от первого брака.
«Кто-то говорит, что мы за кем-то гонимся. Ребят, нет, я точно нет, потому что у меня вообще будет пять детей», — прокомментировал он в своей социальной сети.
Футболист также показал одну из обложек журнала, для которой они с супругой позировали более пяти лет назад. Тогда в интервью они рассказали, что хотят «много детей», и, получается, никого не обманули.
Костенко же в ответ посмеялась. По ее словам, Тарасов просто хочет обогнать свою тещу по количеству детей.
«А сколько вас реально?» — удивился Тарасов спустя пять лет брака.
«Нас четверо!» — указала на безоговорочную победу мать его детей.
Что очевидно — Тарасов явно обогнал по количеству детей свою бывшую жену Ольгу Бузову. Певица к 37 годам родить не успела, да и после развода в 2016 году замуж больше не выходила.
Ранее 5-tv.ru писал, что недавно женившийся Федор Смолов готовится стать отцом.
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