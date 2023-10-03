Бывший премьер СССР Николай Рыжков досрочно сдал мандат сенатора

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков больше не является сенатором от Белгородской области, он досрочно сдал свой мандат. Информация о прекращении полномочий политика появилась на сайте Совета Федерации. Он представлял руководство региона в верхней палате с 2003 года, в последний раз губернатор Вячеслав Гладков назначил его на высокий пост в 2021-м.

Николай Рыжков в свои 94 года являлся старейшим сенатором, он также остался единственным живущим главой советского правительства. После его ухода с должности Белгородскую область в Совете Федерации представляет только бывший губернатор региона Евгений Савченко. Он вошел в Совфед от областной думы в 2020-м.

Рыжков родился в 1929 году в Донецкой области в семье шахтера. Окончил Краматорский машиностроительный техникум, ныне Машиностроительный колледж Донбасской государственной машиностроительной академии, а также Уральский политехнический институт имени Кирова (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Бориса Ельцина). Карьеру начал сменным мастером на Уралмашзаводе, который впоследствии возглавил как гендиректор.

В 1975–1979 годах Рыжков был первым замминистра тяжелого и транспортного машиностроения СССР. На посту главы Совета министров в 1986 году он возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988-м ту же работу проделала после землетрясения в Спитаке (Армения), в этом городе ему установили памятник. Политик занимал должность председателя Совета министров СССР с 1985 по 1991 годы, ушел с него после перенесенного сердечного приступа. С 1995 по 2003 годы был депутатом Госдумы, потом перешел в Совфед.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава кабмина Михаил Мишустин освободил Дмитрия Кима от должности замминистра цифрового развития по его собственному желанию.