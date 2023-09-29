Мишустин освободил Дмитрия Кима от должности замминистра цифрового развития

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Полина Долгова
Полина Долгова 12 0

Такое решение было принято самим чиновником.

Мишустин освободил Дмитрия Кима от должности замминистра цифрового развития

Фото: © РИА Новости / МИД РФ

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Глава кабмина Михаил Мишустин освободил Дмитрия Кима от должности замминистра цифрового развития по его просьбе.

«Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

На сайте Министерства цифрового развития уточняется, что Дмитрий Ким занимал эту должность с 13 мая 2021 года. Он занимался кураторством государственной политики в сфере электросвязи, в том числе использованием радиочастотного спектра.

В период того, когда он был заместителем министра, он вел не только государственную политику в сфере электросвязи, но и координировал работы департамента, связанного с развитием новых телекоммуникаций и реализацией инфраструктурных проектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин заявил об адаптации отечественных производителей в сфере ИИ к санкциям.

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