СК заочно обвинил Буданова и других боевиков Украины в терактах против РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Террористов, поддерживающих киевский режим, объявят в розыск и изберут им меру пресечения.

СК заочно обвинил Буданова и других боевиков Украины в терактах против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut

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Тема:
Спецоперация

Следственный комитет России собрал данные, доказывающие причастность к атакам дронами на объекты гражданской инфраструктуры в РФ представителей высшего военного руководства Украины. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба СКР.

По данным ведомства, глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий ВВС ВСУ Николай Олещак, командующий Военно-морскими силами страны Алексей Неижпап, а также командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Сергей Бурденюк в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го нанесли свыше 100 ударов с воздуха с применением дронов по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областей.

Атаке подверглись и другие российские регионы. Военные руководители привлекали к совершению преступления и подчиненных боевиков.

Правоохранители предъявили им заочные обвинения в совершении террористических актов. Ведомство также объявит их в розыск, а еще им грозит заключение под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ на южнодонецком направлении.

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