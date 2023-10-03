ВС РФ пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ на южнодонецком направлении

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Новости с передовой передал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

ВС РФ пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Российские военнослужащие остановили наступление семи групп пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Он отметил, что важную роль в отражении атаки сыграли артиллеристы. Видео публикуют РИА Новости.

«Подразделения группировки войск „Восток“ на южнодонецком направлении при поддержке огня артиллерии пресекли наступательные действия семи групп пехоты противника в направлении Приютного и одной — в направлении Новомихайловки», — отметил глава пресс-службы.

Чехов также сообщил, что артиллерийские удары были нанесены по пункту временной дислокации 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старомайорское, Кроме того, были поражены склад боеприпасов и пикап с украинскими боевиками 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.

По словам Олега Чехова, огонь вели операторы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов и группу националистов близ Новодонецкого и Приютного. В ходе контрбатарейной борьбы украинские войска потеряли по одной буксируемые гаубицы FH70 и «Мста-Б», артиллерийское орудие Д-20, а также четыре минометных расчета. Нанесены авиаудары по местам сосредоточения сил киевского режима в Макаровке и Старомайорском, в районах Новомихайловки и Урожайного.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации за минувшие сутки.

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