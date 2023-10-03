В «Роскосмосе» назвали вероятную причину крушения «Луны-25»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

«Роскосмос»: крушение «Луны-25» может быть связано с блоком угловых скоростей

В «Роскосмосе» назвали вероятную причину крушения «Луны-25»

Фото: Бережная Наталья / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Что же стало причиной случившегося? И какие меры госкорпорация примет в будущем?

Крушение станции «Луна-25», вероятнее всего, произошло из-за того, что блок измерения угловых скоростей не смог правильно определить, какие команды выполнять сначала и передавал бортовому комплексу управления нулевые сигналы. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Наиболее вероятной причиной аварии „Луны-25“ стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором», — сказали в ведомстве журналистам.

Там назвали случайным характер распределения команд в этих массивах данных. В результате нулевые сигналы приходили с акселерометров прибора БИУС-Л, что не позволило зафиксировать при выдаче корректирующего пульса момент набора нужной скорости и вовремя выключить двигательную установку аппарата. В итоге произошло отключение.

Чтобы крушение не повторилось, сформированы рекомендации по проведению дополнительных мер для лунных миссий.

Как ранее сообщали в «Роскосмосе», станция «Луна-25» потерпела крушение из-за нештатного отключения двигателя. Известно, что она должна была подать импульс для выхода на предпосадочную орбиту, однако после выполнения пункта программы связь с аппаратом была потеряна. По предварительной версии, «Луна-25» столкнулась с поверхностью Луны.

Президент РФ Владимир Путин после аварии заявил, что отсутствие успеха не означает закрытие программы.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал причиной крушения «Луна-25» неверные данные акселерометра.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
98.48
1.07 103.87
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:29
Боевик ВСУ в Киеве расстрелял из автомата двух сослуживцев и сбежал
11:15
Смертельное удовольствие: богатые клиенты частных клиник гибнут под наркозом
11:01
«Настоящий»: жена Бондаренко не знала о его постельных сценах с Бузовой?
10:47
В «Роскосмосе» назвали вероятную причину крушения «Луны-25»
10:42
История, подкосившая Голливуд: как убивали первую жену Полански Шерон Тейт
10:22
«Отдали все»: Запад признал опустошение складов из-за поставок оружия Украине

Сейчас читают

"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче
В Татарстане появится аллея имени Владимира Жириновского
Что случилось с 82-летней бабушкой из "Елок" Галиной Стахановой
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России