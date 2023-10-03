В «Роскосмосе» назвали вероятную причину крушения «Луны-25»

Что же стало причиной случившегося? И какие меры госкорпорация примет в будущем?

Крушение станции «Луна-25», вероятнее всего, произошло из-за того, что блок измерения угловых скоростей не смог правильно определить, какие команды выполнять сначала и передавал бортовому комплексу управления нулевые сигналы. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Наиболее вероятной причиной аварии „Луны-25“ стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором», — сказали в ведомстве журналистам.

Там назвали случайным характер распределения команд в этих массивах данных. В результате нулевые сигналы приходили с акселерометров прибора БИУС-Л, что не позволило зафиксировать при выдаче корректирующего пульса момент набора нужной скорости и вовремя выключить двигательную установку аппарата. В итоге произошло отключение.

Чтобы крушение не повторилось, сформированы рекомендации по проведению дополнительных мер для лунных миссий.

Как ранее сообщали в «Роскосмосе», станция «Луна-25» потерпела крушение из-за нештатного отключения двигателя. Известно, что она должна была подать импульс для выхода на предпосадочную орбиту, однако после выполнения пункта программы связь с аппаратом была потеряна. По предварительной версии, «Луна-25» столкнулась с поверхностью Луны.

Президент РФ Владимир Путин после аварии заявил, что отсутствие успеха не означает закрытие программы.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал причиной крушения «Луна-25» неверные данные акселерометра.