Путин: отсутствие успеха «Луны-25» не означает закрытие программы

Отсутствие успеха после запуска «Луны-25» на орбиту естественного спутника Земли не означает, что программа не будет развиваться дальше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент выразил уверенность в том, что в сфере достаточно компетенций для продолжения работы. Он выразил сожаление в связи с тем, что выполнить все задачи миссии не удалось.

«Но это не значит, что мы программу эту завершим, будем работать дальше», — прокомментировал он.

Глава государства отметил, что никто и никогда еще не «прилунялся». Посадку на площадку он назвал сложной работой, которая нуждается в анализе.

В «Роскосмосе» сообщили, что станция «Луна-25» потерпела крушение из-за нештатного отключения двигателя. Известно, что она должна была импульс для выхода на предпосадочную орбиту, однако после выполнения пункта программы связь с аппаратом была потеряна. По предварительной версии, «Луна-25» столкнулась с поверхностью Луны.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Роскосмос» может повторить миссию на Луну к 2026 году.